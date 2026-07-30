Fenerbahçe, Sturm Graz'a Hazırlanıyor
Fenerbahçe, 5 Ağustos'taki UEFA maçına hazırlıklara başladı ve antrenman yaptı.
Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda ısınma ve core hareketleriyle başladı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın izin yapıp cumartesi gününden itibaren Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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