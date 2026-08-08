Fenerbahçe Sturm Graz'a Hazırlanıyor
Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı UEFA rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE, 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapıldı. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın sonraki bölümünde dar alanda 2 grup halinde pas çalışması yaptı. Günün antrenmanı, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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