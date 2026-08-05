Fenerbahçe, Sturm Graz'ı İlk Yarıda 2-0 Geçti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 ile önde kapattı.
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk
Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 21 Stankovic (Sturm Graz)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.
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