Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu müsabakayla birlikte sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez Sturm Graz ile rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertlilerde hedef, turun ilk maçında avantaj elde etmek. Graz ekibi ise önceki turda İskoç takımı Hearts'ı iki maçta da yenerek üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, Sturm Graz ile 3. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3. defa rakip oluyor. İki ekip daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy'de 1-1'lik beraberliğin ardından Kanarya turu geçti.

Sturm Graz, Türk takımlarına karşı 7. maçına çıkacak

Avusturya ekibi Sturm Graz, Fenerbahçe'nin yanı sıra 4 kez Galatasaray ile de Avrupa kupalarında rakip oldu. Graz takımı 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç 1-1 berabere biterken Avusturya'daki müsabaka ise Sturm Graz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi bir müsabakada 7. defa rakip olacak.

Avrupa kupalarında 303. maç

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303. kez oynayacak. Kanarya, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 44 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16'sında galip gelirken 14'er kez de beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 51 tane de gol yedi.

Skor yükü Talisca'da

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon geride kalan 2 resmi maçta da takımının skor yükünü taşıdı. Kadıköy'de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.

Vedat Muriqi 6 yıl sonra ilk kez

Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin üzerinde olacak. 6 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe transfer olan Muriqi, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Muriqi, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak. Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerle son maçını 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynamıştı.

Avrupa kadrosu

Fenerbahçe'nin bu maç öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan oyuncular şöyle:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greewood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."

Chris Kavanagh düdük çalacak

Fenerbahçe - Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.