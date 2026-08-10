Fenerbahçe Sturm Graz Maçı İçin Hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Graz Liebenau Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla Sturm Graz maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.