Fenerbahçe - Sturm Graz Maçı İstatistikleri
Fenerbahçe, Sturm Graz ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ile Avusturya ekibi Sturm Graz'ın karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Sturm Graz: Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk
Kaynak: AA
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