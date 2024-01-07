Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 23-25 ve 17-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 14'üncü maçında 13'üncü galibiyetini alan lider Fenerbahçe 40 puana ulaşıp zirvedeki yerini korudu. Aydın temsilcisi ise 4 galibiyetle 14 puanda kaldı.