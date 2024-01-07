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Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 14. maçında 13. galibiyetini alırken, Aydın temsilcisi ise 4 galibiyetle 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti
07.01.2024 - 16:56,
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AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 23-25 ve 17-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 14'üncü maçında 13'üncü galibiyetini alan lider Fenerbahçe 40 puana ulaşıp zirvedeki yerini korudu. Aydın temsilcisi ise 4 galibiyetle 14 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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