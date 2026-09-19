Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler daha sonra tesislerde kampa girdi.