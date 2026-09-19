Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdi

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Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ardından sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler daha sonra tesislerde kampa girdi.

Kaynak: İHA
Can Bartu TesisleriTrendyol Süper Ligİsmail KartalFenerbahçeEyüpsporSporSon Dakika

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