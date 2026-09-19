Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdi

Fenerbahçe, Süper Lig 6. hafta Eyüpspor maçı hazırlığını tamamlayıp kampa girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ardından sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler daha sonra tesislerde kampa girdi.
Kaynak: İHA
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