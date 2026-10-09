Fenerbahçe, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacağı Çaykur Rizespor'a yarın konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 49. kez karşılaşacağı Çaykur Rizespor'a yarın konuk olacak

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Fenerbahçe, Süper Lig\'de 49. kez karşılaşacağı Çaykur Rizespor\'a yarın konuk olacak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takım ligde 49. kez rakip olurken, sakatlığı geçen Asensio'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor; cezası biten Mert Hakan Yandaş görev verilirse oynayabilecek, Mert Müldür tek eksik.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

FENERBAHÇE İLE RİZESPOR LİGDE 49'UNCU KEZ RAKİP

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 48 maçta Fenerbahçe 32 maçı kazanırken, Çaykur Rizespor ise 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 9 mücadele ise eşitlikle tamamlandı. Sarı-lacivertliler; 112 gol atarken, yeşil-siyahlılar 47 kez fileleri havalandırdı.

ASENSIO'NUN İLK 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sakatlığını atlatan İspanyol orta sahayı Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Asensio, sarı-lacivertli formayla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıkmıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra yapılan itirazların ardından 6 aya düşürüldü. Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşısında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak.

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maça tek eksikle çıkacak. Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün menisküsnde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: DHA
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