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Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak

21.12.2021 09:10
Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkması bekleniyor.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada oynamayacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, yarın 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Volkan Demirel, eski takımına karşı

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Volkan Demirel, İtalyan çalıştırıcı Francesco Farioli ile yolların ayrılmasının ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinde deneyimli oyuncu Caner Erkin de yarın forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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