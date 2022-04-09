Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

09.04.2022 10:37
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Ligde son 7 maçta 6 galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kadıköy'deki son 4 derbiyi kazanamadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

İsmail Kartal'ın derbi karnesi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti.

Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika
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