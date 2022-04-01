Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

01.04.2022 12:03
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacakBüyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

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Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika


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