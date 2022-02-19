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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek

19.02.2022 09:22
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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