Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil

Son dönemde Fenerbahçe'ye oynattığı oyun ile büyük övgü toplayan Jorge Jesus, maç sonu basın açıklamasında genç yetenek Arda Güler hakkında konuştu. Alnyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet alan Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"ARDA'NIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"

Jorge Jesus, topla çok yetenekli olduğunu belirttiği Güler için, "Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak." dedi.

6 MAÇTA 20 GOL

Ayrıca maç sonu değerlendirmesinde bulunan Jesus, "Zor bir maçtı, ilk yarım saat 2 gol bulmamıza rağmen zordu. Rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontrataklara çıkabiliyor. Benim takımım defansif anlamda kuvvetliydi. Görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır, önemli olan az oyuncuyla yapmak. Takımım bunu en iyi şekilde yaptı. Takımımı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık." diyerek başarılarına dikkat çekti.

"HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK, HEDEFLER DURUYOR"

Portekizli teknik adam önlerinde daha uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek ve daha da iyi olmak. Daha iyi olabileceğimiz konular var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum taktiksel durumla da bağlı. Oyuncularım hafta boyunca çok çalışıyorlar. Antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Doğru yoldayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hiçbir şey kazanmadık, hedefler duruyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.