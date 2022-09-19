Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil

19.09.2022 09:34

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasında evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Oynattığı oyunla maç sonunda taraftarlar ve yorumcuların takdirini alan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, basın açıklamasında, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Son dönemde Fenerbahçe'ye oynattığı oyun ile büyük övgü toplayan Jorge Jesus, maç sonu basın açıklamasında genç yetenek Arda Güler hakkında konuştu. Alnyaspor karşısında 5-0'lık galibiyet alan Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Santranç ustası Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil

"ARDA'NIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"

Jorge Jesus, topla çok yetenekli olduğunu belirttiği Güler için, "Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı'nın geleceği olacak." dedi.

Santranç ustası Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil

6 MAÇTA 20 GOL

Ayrıca maç sonu değerlendirmesinde bulunan Jesus, "Zor bir maçtı, ilk yarım saat 2 gol bulmamıza rağmen zordu. Rakibimiz çabuk ve tehlikeli kontrataklara çıkabiliyor. Benim takımım defansif anlamda kuvvetliydi. Görevleri en iyi şekilde yerine getirdiler. Çok oyuncuyla savunma yapmak kolaydır, önemli olan az oyuncuyla yapmak. Takımım bunu en iyi şekilde yaptı. Takımımı tebrik ediyorum. 6 maçta 20 gol attık." diyerek başarılarına dikkat çekti.

"HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK, HEDEFLER DURUYOR"

Portekizli teknik adam önlerinde daha uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Yapmamız gereken şey yolumuza devam etmek ve daha da iyi olmak. Daha iyi olabileceğimiz konular var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Biz her zaman daha iyi olabileceğimize inanıyoruz. Fiziksel durum taktiksel durumla da bağlı. Oyuncularım hafta boyunca çok çalışıyorlar. Antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Doğru yoldayız ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hiçbir şey kazanmadık, hedefler duruyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak Jorge Jesus Fenerbahçe tarihine geçti! İlk 6 haftada atılan 19 golle rekor kırıldı Jorge Jesus Fenerbahçe tarihine geçti! İlk 6 haftada atılan 19 golle rekor kırıldı

Jorge Jesus, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Ukraynalı eski güzellik kraliçesi cephede savaşıyor: Putin için bir kurşunum var
09:19 Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı
08:59 Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! "Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir"
08:57 Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı
08:39 Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı
08:14 2. Elizabeth'e saygı duruşunda bulunulduğu sırada çanları çalmayan Big Ben için soruşturma açıldı
08:09 Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! Motorine gelmesi beklenen indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak
07:46 İranlılar Atatürk heykeli önünde toplandı! Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini'nin ölümüne tepki gösterdi
07:35 ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a KCK/PKK/PYD/YPG uyarısı
23:52 Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 09:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement