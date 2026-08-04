Fenerbahçe, Taraftar Önünde Son Antrenmanını Yaptı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı Sturm Graz maçı öncesi son antrenmanını taraftara açık gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular ardından topla çalışmalar yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise Sturm Graz maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Aziz Yıldırım taraftarla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da tesislere geldi. Başkan ve yönetim önce taraftarların yanına gidip onları selamladı. Başkan Yıldırım daha sonra yönetim kuruluyla beraber antrenmanı takip etti.

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarını desteklemek için pankart ve meşalelerle tesislere geldi. Taraftar, futbolcular ve İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulunurken, sarı-lacivertli oyuncular da alkışlarla karşılık verdi. İdman sırasında tek tek ismi söylenen futbolcular, taraftara yumruk şov yaptı.