Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftara açık antrenman yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, taraftarların tezahüratlarıyla desteklendi. Antrenman sonunda Mourinho ve futbolcular, taraftarlarla etkileşimde bulundu. Fenerbahçe, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

27.06.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fenerbahçe, hazırlıklarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü

DÜZCE - Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının 4. gününde taraftara açık antrenman yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak ısınmayla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pres ve oyun kurma üzerine taktik antrenman gerçekleşti. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar da başta Mourinho olmak üzere futbolculara tezahüratlarda bulundu.

Daha sonra diğer sahaya geçen takım, 3 oyuncunun joker olarak kullanıldığı 11'e 11 çift kale maç yaptı.

Hava sıcaklığının artması sebebiyle oyuncuların serinlemesi için sahada kısa süreli sulama sistemi açıldı. Pas çalışmasıyla devam eden idman esneme çalışmasıyla sona erdi. 1 saat 30 dakika süren antrenmanın sonunda Portekizli teknik adam taraftarların yanına giderek imza dağıttı. Futbolcular da daha sonra aynı bölgeye gelerek kendilerine destek veren taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra birkaç futbolcu taraftarların formalarını imzaladı.

İzinleri sona eren Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından günün ikinci antrenmanında takımla çalışacak.

Sarı-lacivertliler, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:13:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, taraftara açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement