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Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara

07.11.2021 21:41
Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara

Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kötü gidişat durmuyor. Son 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar yönetime tepkili. Kayseri maçının ardından stat etrafından ayrılmayan Fenerbahçeliler, Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırıyor.

Fenerbahçe galibiyet hasretini Kayseri karşısında da dindiremedi. Ülker Stadı'nda 1 puanı son saniyede kurtaran sarı-lacivertlilerde taraftarların yönetime büyük tepkisi var.

"ALİ KOÇ BURAYA, HESAP VER TARAFTARA"

Kayserispor karşılaşmasında 2 farklı geriye düştükten sonra Kadıköy'de başlayan "Yönetim istifa" tazahüratları stat dışına taşındı. Üst üste gelen kötü sonuçlarla büyük yıkım yaşayan taraftarlar karşılaşmanın ardından stat etrafında toplanarak Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken, "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptılar.

Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara

Ülker Stadı, Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara - Son Dakika
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