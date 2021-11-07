Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara
07.11.2021 21:41
Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kötü gidişat durmuyor. Son 4 haftada yalnızca 1 puan alabilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar yönetime tepkili. Kayseri maçının ardından stat etrafından ayrılmayan Fenerbahçeliler, Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırıyor.
Fenerbahçe galibiyet hasretini Kayseri karşısında da dindiremedi. Ülker Stadı'nda 1 puanı son saniyede kurtaran sarı-lacivertlilerde taraftarların yönetime büyük tepkisi var.
"ALİ KOÇ BURAYA, HESAP VER TARAFTARA"
Kayserispor karşılaşmasında 2 farklı geriye düştükten sonra Kadıköy'de başlayan "Yönetim istifa" tazahüratları stat dışına taşındı. Üst üste gelen kötü sonuçlarla büyük yıkım yaşayan taraftarlar karşılaşmanın ardından stat etrafında toplanarak Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırırken, "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptılar.
Son Dakika 21:32 Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! 21:05 Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı 20:48 Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 19:40 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 7 Kasım Pazar günü vaka sayıları 18:36 Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! 18:18 Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor 17:47 Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu