Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi - Son Dakika

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Estoril'den Andre Franco'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Andre Franco

"FENERBAHÇE İÇİN CİDDİ BİR YATIRIM OLACAK"

"Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu diyen" Beyaz Futbol'dan Devrim Zengi transfere ilişkin aktardığı haberde, "Andre Franco'nun Fenerbahçe'ye maliyeti 3.5-4 milyon euro. Bu futbolcu 24 yaşında ve Fenerbahçe bundan ileride büyük paralar kazanacak. Andre Franco bu sene çıkış yaptı. 10 numara ve solak. İnanılmaz asistleri var. Ciddi bir yatırım olacak Fenerbahçe için" dedi.