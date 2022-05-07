Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi

07.05.2022 01:13

Fenerbahçe, efsane futbolcusu Alex de Souza ile oyun tarzları benzeyen Andre Franco için adım attı. Sarı-lacivertlilerde son haftalarda harikalar yaratan Miguel Crespo'nun Estoril'den takım arkadaşı olan ve Portekizli yıldızın yönetime önerdiği futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de top koşturmaya çok yakın.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Estoril'den Andre Franco'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Taraftar heyecandan yerinde duramıyor! Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu
Andre Franco

"FENERBAHÇE İÇİN CİDDİ BİR YATIRIM OLACAK"

"Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu diyen" Beyaz Futbol'dan Devrim Zengi transfere ilişkin aktardığı haberde, "Andre Franco'nun Fenerbahçe'ye maliyeti 3.5-4 milyon euro. Bu futbolcu 24 yaşında ve Fenerbahçe bundan ileride büyük paralar kazanacak. Andre Franco bu sene çıkış yaptı. 10 numara ve solak. İnanılmaz asistleri var. Ciddi bir yatırım olacak Fenerbahçe için" dedi.

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Beyaz Futbol, Fenerbahçe, Yatırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi - Son Dakika


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