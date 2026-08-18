Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu\'na tepki
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü 72. dakikada oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıklayarak protesto etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, turun düğümü Fransa’daki rövanş karşılaşmasına kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA PROTESTO

Kritik gecede sarı-lacivertli taraftarların odağında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu vardı. Beklentilerin uzağında bir performans sergileyen yıldız oyuncu, mücadelenin 72. dakikasında kenara alınırken Kadıköy tribünlerinin bir bölümü tarafından ıslıklanarak protesto edildi. 

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Sahayı moralsiz bir şekilde terk eden tecrübeli kanat oyuncusuna yapılan bu tepki, rövanş öncesi maça damga vuran an oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncusunun yanına giderek milli futbolcuyu teselli etti. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki - Son Dakika

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