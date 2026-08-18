Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu\'na tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, turun düğümü Fransa’daki rövanş karşılaşmasına kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA PROTESTO

Kritik gecede sarı-lacivertli taraftarların odağında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu vardı. Beklentilerin uzağında bir performans sergileyen yıldız oyuncu, mücadelenin 72. dakikasında kenara alınırken Kadıköy tribünlerinin bir bölümü tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

İSMAİL KARTAL DESTEK OLDU

Sahayı moralsiz bir şekilde terk eden tecrübeli kanat oyuncusuna yapılan bu tepki, rövanş öncesi maça damga vuran an oldu. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyuncusunun yanına giderek milli futbolcuyu teselli etti.