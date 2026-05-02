Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi.

EDSON ALVAREZ'E BÜYÜK TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir maçında Edson Alvarez'e tepki gösterdi. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle 2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Edson Alvarez formasına kavuştu. Antrenman eksiği nedeniyle RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başlayan Edson Alvarez, maçın son anlarında Fred yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girdiği ve topla buluştuğu sırada ıslıklarla Edson Alvarez'e büyük tepki gösterdi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Edson Alvarez'in sarı-lacivertli takım arkadaşları, Meksikalı oyuncuya gördüğü tepki sonrası alkışlarla destek olarak moral ve motivasyon sağladı.