Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber - Son Dakika
Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber

Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
15.03.2026 23:41
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Anderson Talisca, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına start verdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli taraftarları çok sevindirecek iki gelişme birden yaşandı.

TALISCA VE SKRINIAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca, sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Slovak savunmacı Milan Skriniar da bireysel saha çalışmalarına başladı. İki oyuncunun da Gaziantep FK maçının ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmaları bekleniyor.

SEZON PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı. Skriniar ise çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Tren kaçtı artık çok geç... 9 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    İkinci olma yolunda şaka gibi haber. 8 1 Yanıtla
  • Erkan demir Erkan demir:
    Abi nasıl uyuyacagiz şimdiii uyuyamam sabaha kadar :))) 6 1 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    aman aman orada kalsin 1 1 Yanıtla
  • Hasan Demirhan Hasan Demirhan:
    bu nasıl başlık siz bari dalga geçmeyin bizimle ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber - Son Dakika
