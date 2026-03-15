Fenerbahçe taraftarını sevinçten uyutmayacak haber

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başlarken, sarı-lacivertli taraftarları çok sevindirecek iki gelişme birden yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca, sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Slovak savunmacı Milan Skriniar da bireysel saha çalışmalarına başladı. İki oyuncunun da Gaziantep FK maçının ardından oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olmaları bekleniyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı. Skriniar ise çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
