Fenerbahçe Taraftarları Beşiktaş'a Gitti

Spor

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kadıköy'de Ülker Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 2 bin sarı-lacivertli taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.30'da otobüsle Beşiktaş'a hareket etti. Stada ulaşan Fenerbahçeli taraftarlar üst kontrollerinin ardından tribünlerdeki yerlerini aldı. - İSTANBUL