Fenerbahçe Taraftarları Danimarka\'da!

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe'nin Danimarka deplasmanında Midtjylland ile oynayacağı maç için sarı-lacivertli taraftarlar, Herning şehrine adeta çıkarma yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, bu akşam Danimarka deplasmanında Midtjylland ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Herning şehir merkezinde toplanan binlerce taraftarlar, kortej yaparak maçın oynanacağı MCH Arena'ya doğru yola çıktı. - HERNING