Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Galibiyetini Samandıra'da Kutladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Galibiyetini Samandıra'da Kutladı

Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Galibiyetini Samandıra\'da Kutladı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi taraftarları, Samandıra'da tezahüratlarla karşıladı. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün tesislere girmesiyle birlikte taraftarlar meşaleler yakarak takıma destek verdi. Takım otobüsü zorlukla tesislere girebilirken, yabancı futbolcular taraftarları selamladı. Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski galibiyeti kutlamak için taraftarların yanına gitti.

20.05.2024 01:21
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'yi taraftarları Samandıra'da tezahüratlarla karşıladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, karşılaşmanın bitmesiyle toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün, tesislerin bulunduğu caddeye girmesiyle meşaleler yakarak takıma destek verdi.

Takım otobüsü uzun süre tesislere girmekte zorluk yaşarken, takımdaki yabancı futbolcular taraftarları selamladı.

Kafilenin tesislere inmesinin ardından Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Joshua King, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski otobüsten indikten sonra taraftarların yanına gelerek galibiyeti kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Galibiyetini Samandıra'da Kutladı - Son Dakika

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