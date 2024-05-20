Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Zaferini Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Zaferini Coşkuyla Kutladı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tezahürat ve meşalelerle karşıladı.

20.05.2024 00:09
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra'ya akın ederek takımı coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi zaferinin ardından sarı-lacivertli oyuncuları tesiste coşkuyla karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, 1-0'lık derbi galibiyetinin ardından Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, tezahürat ve meşalelerle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim ve oyuncuları tesiste karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunup daha sonra tesislerden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Taraftarları Galatasaray Derbisi Zaferini Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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