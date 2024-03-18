Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Toplandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Toplandı

Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Toplandı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

18.03.2024 02:48
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galip ayrıldığı maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu çıkan olaylar neticesinde gerginlik yaşanmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Toplandı - Son Dakika

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