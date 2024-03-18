Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Toplandı

Abdullah Avcı: 'Oyunu konuşamadığımız bir akşam daha yaşadık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Avcı, maçın değerlendirmesini yaparken hakem hatalarına ve VAR sisteminin kullanılmamasına dikkat çekti. Türk futbolunun kaos içinde olduğunu ve iyileştirme gücünün kullanılamadığını ifade eden Avcı, üslup değişikliği gerektiğini vurguladı.