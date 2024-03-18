Fenerbahçe Taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Toplandı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-2 Fenerbahçe'nin galip ayrıldığı maçın ardından, sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi sonucu çıkan olaylar neticesinde gerginlik yaşanmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı. - İSTANBUL
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra yaşanan saha olayları sonrası stadyumdan ayrıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Fenerbahçe kafilesi havaalanına geçti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Süper Lig'in 30. haftasında galip geldi. Ancak maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri alınarak statta bekletilen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı. Kafilenin geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Avcı, maçın değerlendirmesini yaparken hakem hatalarına ve VAR sisteminin kullanılmamasına dikkat çekti. Türk futbolunun kaos içinde olduğunu ve iyileştirme gücünün kullanılamadığını ifade eden Avcı, üslup değişikliği gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun değildir. İlgili makamlarca soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, saha olayları nedeniyle stadyumdan ayrıldı. Maç sonrası yaşanan saha karışıklığı sonucunda Fenerbahçe kafilesi güvenlik önlemleriyle birlikte havaalanına geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin 'Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın' açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, normal şartlar altında bu maçın iptal olması gerektiğini belirterek, yaşanan olayları aşmaları gerektiğini söyledi. Kartal, maç sırasında oyuncularına yapılan saldırıları ve hakemin maçı iptal etmemesini eleştirirken, Türk futbolunda hoşgörünün önemine vurgu yaptı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kartal, Trabzonspor'u analiz ederek geldiklerini belirtti ve tribün saldırısının oyunlarını etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürekli gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
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