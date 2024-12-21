Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı

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Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'ye taraftar tepkisi gecikmedi. Yaklaşık bin kişilik bir taraftar grubu, maçın ardından Can Bartu Tesisleri'ne giderek futbolculara ve yönetimine tepki gösterdi. 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan taraftarlar, futbolculara da büyük tepki gösterdi.

21.12.2024 10:24  Güncelleme: 10:35
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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçeli bir grup taraftar, Eyüpspor beraberliğinin ardından Samandıra'ya giderek Can Bartu Tesisleri'nde sarı lacivertli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

ACUN ILICALI'YA SERT TEPKİ

Yaklaşık bin kişilik bir taraftar grubu, maçın ardından Samandıra'ya giderek futbolcuları beklemeye başladı. Sarı lacivertli taraftarlar, beklerken 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi.

Takım otobüsü geldiği sırada futbolcuları protesto eden Fenerbahçeli taraftarlar, 'yönetim istifa' tezahüratları yaparken futbolculara da büyük tepki gösterdi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya da 'Survivor' göndermesi yapan öfkeli taraftarlar istifa çağrısını yineledi.

Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı

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Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Talat Yelbuz:
    ACUN İLİCALİ FUTBOLU KUTUPLASTIRAN BIR YAPI, BU ADAMIN TV KANALLARIDA AYNI SUREKLI KAVGA, SKANDAL ENTRIKA 51 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Taraftar haklıdır. Bu taraftarın sayesinde 3 temmuz sürecinden aklandı herkes unutmayın. yeri geldi silivri ceza evinde yeri geldi adliye önünde fener diye bağırdı bu taraftar. siz futboldan anlamayan yöneticiler kulübü sömürsün diye değil.!!! 49 3 Yanıtla
  • Murat Özden:
    bu acun yüzünden futboldan soğuduk ya yapı yapı nedir ya git survivur yönet kardeşim 35 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ ÖZENTİLERİ İŞİNİZ GÜCÜNÜZ BEŞİKTAŞI TAKLİT ETMEK 6 21 Yanıtla
  • fatih acar:
    Bu hafta sonu demek ki Macun ve olgun kuzu TV'YE çıkıp GS uzerinden prim yapmaya başlayacak demek ki... 17 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bizi ülkeye has bir durum. Başarısız olmasına rağmen koltuğu bırakmaması. Futbol ,siyaset vs vs . Başarı yoksa bırakın kardeşim ,taraftar başarı ister . 18 0 Yanıtla
  • Aa:
    sorun acuna yapının isimi lan bu deyin 13 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ LILARDA BASKIN YAPTI, ŞİKEDEN BAHCE LILERDE BASKIN YAPTI. BIZ ZATEN BUNLARIN IKISINEDE BASTIKCA BASIYORUZ 4 8 Yanıtla
  • Apple User:
    beter olun yapı yapı dediniz sapı döndü size herseye rağmen 3 5 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Acun amacına ulaştı.. Onun tek bir amacı vardı Türk futbolunu Dünyaya rezil etmek..Bunu da Mourinho ile yaptı..Yine başardı.. 3 3 Yanıtla
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