Fenerbahçe taraftarların şikayetine kulak verdi! Dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas için tüm şartları zorlayacak

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Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya devam ediyor. Genç eldivenin dalgalı perforomansı sonrası sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

ALTAY'IN YERİNE NAVAS

Fanatik'te yer alan habere göre, Samet Akaydin transferini yaparak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, sol bek ve kaleci transferi için düğmeye bastı. Altay Bayındır'ın tartışma yaratan performansı sonrası kaleci konusunda kendini ispatlamış bir isme yönelen sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor.

PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Kosta Rikalı için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Deneyimli eldivene Premier Lig ekibi Nottingham'ın da ilgi gösterdiği ancak sarı-lacivertlilerin ciddi bir teklifle ibreyi kendine çevirebileceği ifade edildi.