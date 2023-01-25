Fenerbahçe taraftarların şikayetine kulak verdi! Dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarların şikayetine kulak verdi! Dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas için tüm şartları zorlayacak

25.01.2023 09:35

Genç kalecisi Altay Bayındır'ın tutarsız performansı sonrası Fenerbahçe gündemine kaleci transferini aldı. Çalışmalara start veren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü eldiven Keylor Navas'a gözünü dikti. Kosta Rikalı kaleciyi kadroya katmak için yönetim tüm şartları zorlayacak.

Süper Lig'de liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya devam ediyor. Genç eldivenin dalgalı perforomansı sonrası sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

ALTAY'IN YERİNE NAVAS

Fanatik'te yer alan habere göre, Samet Akaydin transferini yaparak savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, sol bek ve kaleci transferi için düğmeye bastı. Altay Bayındır'ın tartışma yaratan performansı sonrası kaleci konusunda kendini ispatlamış bir isme yönelen sarı-lacivertliler, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor.

PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

Paris Saint-Germain'de forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Kosta Rikalı için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Deneyimli eldivene Premier Lig ekibi Nottingham'ın da ilgi gösterdiği ancak sarı-lacivertlilerin ciddi bir teklifle ibreyi kendine çevirebileceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe tüm homurdanmalara son verecek! Dünyaca ünlü futbolcu için harekete geçildi Fenerbahçe tüm homurdanmalara son verecek! Dünyaca ünlü futbolcu için harekete geçildi

Altay Bayındır, Keylor Navas, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarların şikayetine kulak verdi! Dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Galatasaray Chelsea'nin genç yıldızını istiyor! Transfer için efsane futbolcuyu devreye sokacaklar
10:36 Günlerdir tartışılıyor! "Annem karne hediyesi et aldı" videosunun ham hali yayınlandı
10:31 Bakan Vedat Bilgin: EYT'liler martın 1'inde ilk maaşlarını alabilir
10:20 Bakan Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilir
10:16 Harun karakteri Behzat Ç'de neden oynamadı? Erdal Beşikçioğlu sessizliğini bozdu: Fatih Artman endişe duymuş olabilir
10:15 Okan Buruk, Erden Timur'dan Chelsea'nin genç yıldızını istedi: Sistemimize çok uygun
10:06 Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş Sinan Ateş suikastıyla ilgili konuştu: Cinayet aydınlatılmalı
10:00 Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İtalyan deviyle 5 milyon euroluk sözleşmeye imza atacak
09:57 Büşra'yı boğup yakan caninin, cinayet öncesi internette araştırdıkları kan dondurdu: Ölümle sonuçlanan ırza geçme
09:46 Zelenski Putin'e karşı uyardı: Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 10:48:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarların şikayetine kulak verdi! Dünyaca ünlü kaleci Keylor Navas için tüm şartları zorlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement