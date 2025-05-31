Fenerbahçeli taraftarlar, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde "istifa" yürüyüşü gerçekleştirdi.
Bağdat Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'na hareket etti.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, yönetim aleyhine sloganlar atılarak, başkan Ali Koç istifaya davet edildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Taraftarlarından İstifa Yürüyüşü - Son Dakika
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