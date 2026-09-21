Fenerbahçe Tarfin, Emma Meesseman ile 2026-2027 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, Emma Meesseman ile 2026-2027 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe, Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 2022-2023'ten bu yana giydiği formayla 3 FIBA Avrupa Ligi ve 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki oyuncu takımda kaldı.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı'nda Belçikalı oyuncu Emma Meesseman ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki basketbolcu ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Meesseman, 2022-2023'ten bu yana forma giydiği Fenerbahçe ile 3 FIBA Avrupa Ligi, 4 Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2'şer FIBA Avrupa Süper Kupası, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA
FenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, Emma Meesseman ile 2026-2027 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika
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