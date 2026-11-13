Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu Chris Silva ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu Chris Silva ile yollarını ayırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncu Chris Silva ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp açıklamasında Silva'ya teşekkür edilirken, 30 yaşındaki pivotun 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydiği belirtildi.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Gabonlu oyuncu Chris Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
30 yaşındaki pivot, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında sarı-lacivert formayı giydi.
Kaynak: AA
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