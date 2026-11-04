Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın son sıradaki Baskonia'yı konuk edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de yarın son sıradaki Baskonia'yı konuk edecek

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 10. haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Kosner Baskonia ile karşılaşacak. 9 maçta 6 galibiyetle 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 1 galibiyetle son sıradaki İspanyol ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında yarın sahasında İspanya ekibi Kosner ??????? Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 6 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Baskonia ise sadece 1 galibiyet alabildi. İspanyol ekibi, 20 takımlı ligde son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
FenerbahçeBaskoniaSporSon Dakika

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