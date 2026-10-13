Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini aldı

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Fenerbahçe Tarfin, Euroleague\'de Zalgiris Kaunas\'ı 99-80 yenerek 4. galibiyetini aldı
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Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla 4. galibiyetini alırken Zalgiris Kaunas 3. kez mağlup ayrıldı; konuk ekipte Edwards 20 sayıyla en skorer oldu; Fenerbahçe'de Shields 17 sayı attı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milos Koljensic, Anne Panther

FENERBAHÇE TARFİN: Forrest 4, Shields 17, Tucker 7, Key 15, Sertaç Şanlı 6, Clyburn 14, Melli 10, Baldwin 6, Larkin 5, Sargiunas 7, Bingham Jr. 5, Juzang 3

ZALGİRİS KAUNAS: Dustin Sleva 6, Edwards 20, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Lee 4, Brown 7, Tubelis 6, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8, Maodo Lo, Blazevic 4

1'İNCİ PERİYOT: 27-14

DEVRE: 50-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78 - 56

Euroleague'in 5'inci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4'üncü galibiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla konuk ekipten Edwards oldu. Fenerbahçe'de ise Shields 17, Key 15, Clyburn 14 ve Melli 10 sayıyla oynadı.

Kaynak: DHA
Zalgiris KaunasFenerbahçeSporSon Dakika

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