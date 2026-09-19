Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, 36 yaşındaki Yvonne Anderson ile anlaştı

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, 36 yaşındaki Yvonne Anderson ile anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan 36 yaşındaki oyun kurucu Yvonne Anderson ile anlaşma sağladı. Anderson, 2023-2024 sezonunda da sarı-lacivertli ekipte forma giymişti.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Sırp Milli Takımı'nda oynayan basketbolcu Yvonne Anderson'u kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki oyun kurucuyla anlaşma sağlandı.
Anderson, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'de forma giymişti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?