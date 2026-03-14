Fenerbahçe Tedesco ile Devam Dedi
Fenerbahçe Tedesco ile Devam Dedi

Fenerbahçe Tedesco ile Devam Dedi
14.03.2026 20:29
Başkan Sadettin Saran, Tedesco ve teknik kadro ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yola devam edeceklerini açıkladı.

Ligde dün oynanan Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilginin ardından bugün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le görüşen başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi:

"Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi."

Kaynak: AA

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
