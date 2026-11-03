Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaştığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaştığını KAP'a bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüp, KAP'a yaptığı açıklamayla Belözoğlu ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuş oldu.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kaynak: İHA
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