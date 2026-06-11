Fenerbahçe, Teknik Direktör İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Teknik Direktör İddialarını Yalanladı

11.06.2026 18:01
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Fenerbahçe, teknik direktör anlaşması olmadığına dair iddiaları yalanladı ve dezenformasyona karşı uyardı.

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çeşitli yayın organlarında çıkan teknik direktör iddialarını yalanlayarak, "Yönetim kurulumuz halihazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır" dedi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; yönetim kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır. Basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemle rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde, kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Teknik Direktör İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berker Yılmaz Berker Yılmaz:
    ben de geçenlerde benzer bir durumla karşılaşmıştım ve tamamen yanlış bilgilendirilmiştim bu yüzden kulüpler doğrudan açıklama yapması çok önemli 0 0 Yanıtla
  • Koray Paşa Koray Paşa:
    yine medya tiyatrosu işte hep böyle oluyo sosyal medyada paylaş sonra geri çekil kimse de mi kontrol etmez bu haberleri ya çok yordum ben 0 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk Deniz Öztürk:
    vay be medya ne hale geldi artık herkes muhabir olmuş okuma yazma bilmeyenler yazıyo haberi 0 0 Yanıtla
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