Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir - Son Dakika
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Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir

16.07.2022 16:49

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni transferlerden biri olan Bruma'nın performansını beğenmediği ve kiralık olarak gönderilebileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. VOLE'de program yapan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jesus'un, yeni transfer Bruma'yı beğenmediğini söyledi.

"BRUMA KİRALANIRSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Serdar Ali Çelikler, Bruma konusuna ilişkin,"Bruma kiralanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Jesus hiç beğenmemiş. Yine yeniden kanat bakılıyor. E diyeceksiniz ki, 'Niye alındı o zaman?' Onun da sebebi hep söylediğimiz şey: 1 yıllık hoca olması. 1 yıllık hoca, 'Onu da al, beğenmedim bunu da al'der" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe teknik direktörü Bruma transferinden memnun olmadı, takımdan gidebilir - Son Dakika
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