Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi

20.03.2022 22:10

Süper Lig'deki ikincilik yarışında Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal akımının hızlı hücumuna kenarda koşarak destek vermesi büyük ilgi gördü. Spiker, "İsmail Kartal'da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki ikincilik yarışında Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın bir pozisyonda kenarda yaşadığı heyecan sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

"KIM MIN-JAE İLE HÜCUMA ÇIKTI"

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yle hızlı atağa çıkarken İsmail Kartal'da kenarda koşarak futbolcusuna destek verdi. O anları anlatan yayıncı kuruluş spikeri ise, "İsmail Kartal'da kenarda adeta Kim Min-Jae'yle hücuma çıktı" ifadelerini kullandı.

Spiker bile şaştı kaldı! İsmail Kartal futbolcu gibi Fenerbahçe hücumuna koşarak destek verdi
Görüntü: Beinsports
Spiker bile şaştı kaldı! İsmail Kartal futbolcu gibi Fenerbahçe hücumuna koşarak destek verdi
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi - Son Dakika
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