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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Cengiz Ünder'in attığı gollerle özgüveni artacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Cengiz Ünder'in attığı gollerle özgüveni artacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu belirterek, Cengiz Ünder'in attığı 4 golün kendine olan özgüvenini artıracağını söyledi. Kartal ayrıca, takımın değişik organizasyonlarla geliştirilmesi gerektiğini ve az kayıpla sezon sonuna kadar giden takımın şampiyon olacağını düşündüğünü ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Cengiz Ünder\'in attığı gollerle özgüveni artacak
07.01.2024 - 19:10,
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, sarı-lacivertlilerin 4 golünü kaydeden Cengiz Ünder hakkında ise, "Attığı gollerle kendine olan özgüveni daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenli moralli olacak" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içinde çalıştıkları organizasyonları sahaya yansıttıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde lideriz. Kazanmak için tüm hafta içinde çalıştığımız organizasyonları oyuncular sahaya yansıttı. Bir şeyi eksik yaptık; kaçırdıklarımızdan sonra telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun zaman zaman git-gele döndü. Rakibe pozisyon verdik. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Sonuncu olmalarına rağmen rahat bir takım. Oyunu çirkinleştirmediler. Seyir zevki güzel maç oldu. Farklı da kazanabilirdik. Kaçan net pozisyonlarımız var. 3 puan için geldik ve aldığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

"Cengiz'in attığı gollerle özgüveni artacak"

Karşılaşmada Cengiz Ünder'in 4 gol kaydetmesiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Cengiz'i 4 gol atması adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üstünde baskı hissediyordu. Attığı gollerle kendine olan özgüveni daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenli moralli olacak. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmem gerekiyor"

Sarı-lacivertli oyuncuların oynadıkları oyundan keyif aldığını belirten Kartal, "Şampiyonluğa oynayan takımız. Şampiyonluğa oynayan takımın gol atması maç kazanması lazım. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun için teknik direktör olarak ne yapmam lazım. Hücumu geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil değişik organizasyonlar ile takımı geliştirmem gerekiyor. Bu yönde çok çalışıyoruz. Oynadıklarından keyif alıyorlar. Hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık diye çok üzgün. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Az kayıpla sezon sonuna kadar giden takım şampiyon olacak"

Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İsmail Kartal, "Derbilerde berabere biten maçlardan sonra avantajlıyım, avantajı ele geçirdim düşüncesine katılmıyorum şu an lideriz ve avantaj bizde, psikolojik üstünlük bizde. Bu sene lideriz diye 'hemen şampiyon olacağız' değil. Bunun ligin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Kadro derinliği olan, iyi hazırlanan sakatlık riski fazla olmayan, maçlara en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar durumu elinde bulunduran takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Cengiz Ünder'in attığı gollerle özgüveni artacak - Son Dakika


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