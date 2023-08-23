Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Futbolcuların Kas Yorgunluğuna Dikkat Ediyor - Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Futbolcuların Kas Yorgunluğuna Dikkat Ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Futbolcuların Kas Yorgunluğuna Dikkat Ediyor
Son Güncelleme: 23.08.2023 19:07

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi yaptığı basın toplantısında, futbolcuların kas yorgunluğuna dikkat ettiklerini ve bunu tespit etmek için bazı yöntemler kullandıklarını açıkladı. Ayrıca, futbolcuların uyku düzenlerini de takip ettiklerini belirten Kartal, sakatlık riskini minimuma indirmek için çalışmalar yaptıklarını ve milli maç arasında daha iyi bir duruma geleceklerini ifade etti.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIN KAS YORGUNLUĞUNA BAKIYORUZ"

Bu sistemi yıllar önce keşfettiklerin belirten Kartal, "Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz" dedi

"KAÇ SAAT UYUDUKLARINI TESPİT EDİYORUZ"

Sakatlıkları azaltmak için çalışmalar yaptıklarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Futbolcuların Kas Yorgunluğuna Dikkat Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Futbolcuların Kas Yorgunluğuna Dikkat Ediyor - Son Dakika
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