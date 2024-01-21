 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi evimizde 2 puan kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi evimizde 2 puan kaybettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor ile berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlardan özür dileyerek, kendi evlerinde 2 puan kaybettiklerini belirtti. Kartal, galibiyet golünü atamadıklarını ve pas hataları nedeniyle güçlü bir oyun sergileyemediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi evimizde 2 puan kaybettik
21.01.2024 - 18:55,
Abone Ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlarımız ve camiamızdan böyle bir maçta puan kaybettiğimiz için özür diliyoruz" dedi.

Süper Lig'in 21'nci haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Taraftarlar ve camiadan puan kaybı için özür dileyen İsmail Kartal, "Maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in pozisyonu var. Sonra İrfan'ın golü geldi. İlk devre 1 gol atabildik. İkinci yarı beklemediğimiz bir gol yedik. Sonra dengeyi kurduk ve net pozisyonlar ürettik. Bugün beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlarımız ve camiamızdan böyle bir maçta puan kaybettiğimiz için özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE GOLÜ ATAMADIK"

Bugün galibiyet golünü atamadıklarını belirten Kartal, "Maçın gidişatına göre Batshuayi'yi oyuna aldık. Daha sonra King ve Emre Mor. King ile Batshuayi daha hareketli olduğu için kapanan takıma karşı bunu denedik. Sadece golü atamadık. Hafta içi oynayacağımız Başakşehir maçına hazırlanacağız. Bu gece itibarıyla ligin lideriyiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz. Bazen çok güvendiğiniz oyuncular istenileni yapamayabilir. Yeni oyuncularla oyuna hareketlilik getirebilirsiniz. Biz istediğimiz yaptık bugün. Hamlelerimiz ortada. Sadece gol atmadık bugün" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ DURAN TOPTAN GOL ATACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Duran toplara iyi çalıştıklarını aktaran İsmail Kartal, "Duran toplardan sezon başından beri 6-7 tane gol attık. Bunlara gayet iyi çalışıyoruz. Ligde ortalamanın üzerindeyiz. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok" dedi.

İsmail Kartal, Fred'in sakatlığının sorulması şu cevabı verdi: "Fred ile ilgili doktorla daha konuşmadık. Yarın sabah doktorla konuşup net bir bilgi alacağız."

"PAS HATALARI YAPINCA GÜÇLÜ BİR OYUN ORTAYA KOYAMADIK"

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Biz normalde bu kadar pas hatası yapan bir takım olmadığımız için rakibe oynama şansı verdik. Pas hataları yapınca güçlü bir oyun ortaya koyamadık. Bugün önemli nedenlerden biri de pas hataları."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İsmail Kartal, Samsunspor, Fenerbahçe, Basın Toplantısı, Maç, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi evimizde 2 puan kaybettik - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29
Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Kendi evimizde 2 puan kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement