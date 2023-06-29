Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından Miguel Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez açıklamalarda bulundu.
Sports Digitale'ye konuşan Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi" dedi.
26 yaşındaki Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde gösterdiği performansla hem taraftarların sevgilisi olmuş hem de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Takımda Görmek İstiyor - Son Dakika