Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Takımda Görmek İstiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Takımda Görmek İstiyor

29.06.2023 21:09

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın temsilcisi Domingos Lopez, Miguel Crespo'nun Kartal'ın döneminde takımın kalbi olduğunu ve onu takımda görmek isteyeceğini söyledi. 26 yaşındaki Crespo, Kartal'ın bir önceki döneminde gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuş ve Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından Miguel Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez açıklamalarda bulundu.

"CRESPO'YU TAKIMDA GÖRMEK İSTEYECEKTİR"

Sports Digitale'ye konuşan Lopez, "İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal, Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Miguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi" dedi.

KARTAL DÖNEMİNDE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

26 yaşındaki Crespo, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde gösterdiği performansla hem taraftarların sevgilisi olmuş hem de Avrupa'nın büyük liglerinden teklifler almıştı.

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Miguel Crespo, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Takımda Görmek İstiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Takımda Görmek İstiyor - Son Dakika
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