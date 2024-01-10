Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularımız Beklentilere Cevap Verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Yapmış olduğumuz analizlerle oyuncularımıza her şeyi anlattık. Bugün de oyuncularımız beklediğimiz gibi beklentilere güzel bir cevap verdi ve farklı bir galibiyet elde ettik" dedi.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde hazırladık. 1 gün yenileme, 1 gün de hafif bir statik antrenmanla bu maça çıktık. Konyaspor'u tanıyor ve biliyorduk. Yapmış olduğumuz analizlerle oyuncularımıza her şeyi anlattık. Bugün de oyuncularımız beklediğimiz gibi beklentilere güzel bir cevap verdi ve farklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlarımızı bu soğukta gelip takımı destekledikleri için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"BONUCCI'DE KARAR KILDIK"

Leonardo Bonucci transferini değerlendiren Kartal, "Birkaç tane stoper adayımız vardı. Hepsini değerlendirdik. Başkanımız ve yöneticilerle yaptığım toplantıda Bonucci'de karar kıldık. Ekonomik ve kariyer, tecrübe anlamında daha faydalı olacağını düşündük. Bonucci'nin kariyeri ortada. Uygun olup olmadığını size bırakayım. Yaptıkları da ortada" dedi.

"İSİMLER ÖNEMLİ DEĞİL"

Cengiz Ünder'in mücadeleye yedek başlamasıyla ilgili gelen soruya "Burada Cengiz veya İrfan isimler önemli değil. Sezon başından beri İrfan'ın gösterdiği performansı kimse unutmasın. Cengiz 4 gol attı diye oynayacak diye bir şey yok. Biz rotasyon yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz" cevabını verdi.

İsmail Kartal, orta saha transferi için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

"BARTUĞ GENÇ BİR OYUNCUMUZ"

Bartuğ Elmaz hakkında konuşan İsmail Kartal, "Genç bir oyuncumuz. Yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Aslında çok iyi frikik ve şutlar atabilen bir oyuncu. Bartuğ bizim bir parçamız. Ama bunları yaparken başka eksikleri olan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

"REKOR İÇİN DEĞİL, MAÇLARI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Sahaya rekor için değil, kazanmak için çıktıklarını dile getiren Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz. Rekorlarla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Ama bazı maçlar vardır 3 pozisyona girersiniz 1 tanesini atarsınız ve 3 puanı alırsınız. Bazı maçlar vardır 10 tane pozisyona girer 4-5 tanesini atarsınız. Sonuçta biz rekor için değil maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 1-0, 2-0 kazanalım ama şampiyon olalım benim tüm amacım bu" dedi.

İsmail Kartal sözlerini, "Herhangi bir resmi teklif olmadığı ve bizim kesin karar vermediğimiz için bütün oyuncular bizim oyuncularımız" diyerek noktaladı.