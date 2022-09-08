Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikadaki golüyle rakibini deviren sarı-lacivertlilerde maç sonu teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi.

"ŞİMDİ DE YERE YAT"

Karşılaşma boyunca sürekli oyunu soğutan ve zaman geçirmeye yönelik hareketler yapan Kievli kaleciye maçın sonunda Jorge Jesus, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu. Portekizli hoca, açın son düdüğü çalınca Buschan'a doğru giderek "Şimdi de yere yat" dercesine vücut hareketleri yaptı.