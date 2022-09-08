Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat

08.09.2022 22:29

Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan'a maç içerisinde zaman geçirdiği için tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın son düdüğüyle birlikte Buschan'a doğru giderek, "Şimdi de yere yat" dercesine bir hareket yaptı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Michy Batshuayi'nin 90+2. dakikadaki golüyle rakibini deviren sarı-lacivertlilerde maç sonu teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisine tepki gösterdi.

"ŞİMDİ DE YERE YAT"

Karşılaşma boyunca sürekli oyunu soğutan ve zaman geçirmeye yönelik hareketler yapan Kievli kaleciye maçın sonunda Jorge Jesus, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu. Portekizli hoca, açın son düdüğü çalınca Buschan'a doğru giderek "Şimdi de yere yat" dercesine vücut hareketleri yaptı.

Jorge Jesus'tan Kiev kalecisine görülmemiş ayar! Herkes maç sonu yaptığı hareketi konuşuyor
Jorge Jesus'tan Kiev kalecisine görülmemiş ayar! Herkes maç sonu yaptığı hareketi konuşuyor
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat - Son Dakika
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