Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor

11.08.2022 23:18

Slovacko'yu Avrupa Ligi 3. eleme turunda eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'in performansını değerlendirirken, "Hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz. Ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko'yu eleyerek play-off turunda Austria Wien'in rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonrası Çekya ekibi ile oynadıkları maçı değerlendirdi. Portekizli hoca, Arda Güler'e ise ayrı parantez açtı.

"ARDA GÜLER HAKEM İLE FAZLA KONUŞUYORDU"

Arda Güler'in performansını değerlendiren Jorge Jesus, "Arda Güler, hakemle fazla konuşuyordu. O zaten genç bir oyuncu olduğu için ona bu tarz şeyleri öğretmeliyiz. Ama bugün sahadaki performansı ve fiziksel kondisyonu çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:

"HERKESE GÜVENEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİLER"

"Farklı olarak 7 oyuncu oynattık. Onlara maç ritmi kazandırmak ve oyuncular arasında forma rekabeti bizim için önemli. Bu anlamda bu akşam istediğimiz aldık. 7 farklı oyuncu sahaya sürdük ve hepsi de istediğimizi karşıladı. Bu takımda herkese güvenebileceğimizi gösterdiler. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü. Birincisi tur avantajını kaybetmemek, ikincisi de oynamayan oyunculara maç ritmi kazandırmak.

"BEN MAÇI YAŞAYAN BİR ANTRENÖRÜM"

Teknik direktörün işi sahadaki oyuncularına yardım etmek. Gerek pozisyon anlamında, gerek disiplin anlamında. Her zaman oyuncularını uyarmalı. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Ben maçı yaşayan bir antrenörüm, oyuncularımı sürekli uyarmaya çalışıyorum.

"YAVAŞ YAVAŞ OLACAK BİR ŞEY"

Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak, ondan sonra da bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe, kulüpler sıralamasında hak etmediği şekilde çok aşağılarda. Fenerbahçe'nin her zaman daha yukarıda olması lazım. Fenerbahçe'nin bu turnuvalarda tekrar yarışmacı bir takım olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu yavaş yavaş olacak bir şey. Bu sene amacımız gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Fenerbahçe'nin hedefi benim Benfica'da onlarla yarı final oynadığım gibi en üst sıralara oynamak olmalı.

"HER ŞEYİ SIRAYLA YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Henüz rakibimizi detaylı olarak inceleme fırsatımız olmadı. Öncelikli hedefimiz pazartesi günkü lig maç. Ondan sonra Avrupa Ligi'ndeki maç için hazırlıklara başlayacağız. Her şeyi sırayla yapmamız gerekiyor. Bu turu maç kaybetmeden geçmek önemliydi. Bu sene çok az maç yaptık ama hiçbirini kaybetmedik, Şampiyonlar Ligi elemesindeki uzatmaya giden maç dışında. Şu ana kadar takımın maç maç üzerine koyarak devam ettiğini düşünüyorum.

"DERİN BİR KADROMUZ OLMASI ÖNEMLİ"

3 günde bir maç oynuyoruz, maçlarda belirli sayıda değişiklik yapmamız gerekiyor. Eğer haftada bir maç olsaydı işimiz daha kolay olurdu. Derin bir kadromuz olması önemli. Oyuncularımın performansından memnunum. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz en az 22-23 kişilik bir takım kuruyoruz."

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor - Son Dakika


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