Jorge Jesus'un tekmelediği iddia edilen İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'dan açıklama: Büyütülecek bir durum yok

Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşen Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 geçti. Mücadelede sırasında ilginç bir an da yaşandı. İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Yılmaz'ın yerde kalmasının ardından yanına giden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, futbolcuya arkasından ayağıyla dokundu.

CEZA ALMASI TALEP EDİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından özellikle Fenerbahçe'nin şampiyonluktaki rakipleri, Jesus'a ceza verilmesi gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından olayın aktörü olan İbrahim Yılmaz'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok" dedi.