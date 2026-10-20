Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Slavia Prag maçında 3 değişiklikle 11'ini kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Slavia Prag maçında 3 değişiklikle 11'ini kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Slavia Prag maçında 3 değişiklikle 11\'ini kurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag karşısında Alanyaspor 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Levent Mercan, İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku'nun yerine Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi ilk 11'de görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Alanyaspor maçı 11'ine göre Slavia Prag karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Sol bekte Levent Mercan'ın yerine Archie Brown görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu; forvette ise Romelu Lukaku'nun yerine Vedat Muriqi şans buldu.

Greenwood, 10 numara pozisyonunda başladı

Son maçlarda 10 numara pozisyonunda forma alan İrfan Can Kahveci, bugün yedek kulübesinde yer aldı. Teknik heyet bu mevkide Mason Greenwood'a formayı verdi. İngiliz oyuncu bu sezon 8'i lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere toplam 16 karşılaşmada sağ kanatta mücadele verirken, ilk kez farklı mevkide rol aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene ise yedek bekledi.

Asensio ve Mert Müldür, kadroda yer almadı

Sarı-lacivertliler, Prag ekibine karşı bugün iki oyuncusundan yoksun çıktı. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür ve diz bölgesinden sakatlık yaşayan Marco Asensio kadroda yer almadı. İki oyuncunun da tedavileri sürüyor.

Slavia Prag maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci iç saha maçına da sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremoni öncesi Filarmoni Orkestrası'ndan genç müzisyenler sahaya çıkarak canlı olarak Fenerbahçe marşı çaldı. Bu esnada tribünler de eşlik etti. Futbolcular ve hakemlerin sahaya çıkmasıyla stat hoparlöründen çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligiİrfan Can KahveciKerem AktürkoğluRomelu Lukakuİsmail KartalVedat MuriqiSlavia PragAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Azerbaycan’dan Fatih Tezcan dahil Türkiye’de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı Azerbaycan'dan Fatih Tezcan dahil Türkiye'de yaşayan 7 kişiye uluslararası arama kararı
19:43
Canlı anlatım: İlk 15 dakikada 3 gol Kadıköy’de inanılmaz bir maç
Canlı anlatım: İlk 15 dakikada 3 gol! Kadıköy'de inanılmaz bir maç
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
19:01
İsmail Kartal, ’’Herkes görecek’’ diyerek ilk 11’deki yeniliği açıkladı
İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
18:50
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
18:20
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 20:19:07. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal, Slavia Prag maçında 3 değişiklikle 11'ini kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei