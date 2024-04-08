Fenerbahçe, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Yanıtlama Çağrısında Bulundu

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı Seçimli Genel Kurul yapılacağının açıklanması üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yanıtlaması çağrısında bulunduğu açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün kamuoyuna yaptığı açıklama ile gündeme gelen, 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nun seçimli yapılmasına ilişkin kararına istinaden kendisine bazı basit sorular yöneltmek istiyoruz.
1- Aldığınız seçim kararına ilişkin, TFF Yönetim Kurulunuzun haberleştiği Whatsapp grubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunulmuş mudur? Yönetim Kurulu üyelerinizin kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir?2- Dün 17.00 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF'nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer almamaktadır?
5- 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurduğunuz Seçimli Mali Genel Kurulunuzda aday olmayı düşünüyor musunuz? Şayet devam etmek gibi bir düşünceniz yok ise, neden 102 gün sonrası için Genel Kurul kararı aldınız?
6- Bildiğinizi tahmin etmekle beraber, şu hatırlatmayı yapmak ihtiyacı duyuyoruz;
Yönetim Kurulu olarak, alacağınız karar ile TFF delegelerini en hızlı 22 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çağırmanız mümkündür. Bu şekilde, milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na yeni yönetim kurulu ile gidebilir. Kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesi adına tarafınıza yönelttiğimiz bu soruları en kısa zamanda yanıtlamanızı rica ederiz."
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