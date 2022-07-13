Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford'da forma giyen Tiago Çukur'u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden 'Ailemize hoş geldin Tiago Çukur' başlığıyla yapılan açıklamada "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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